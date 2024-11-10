Катар высылает из страны руководство ХАМАС
- 10.11.2024, 14:53
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После требований США.
Власти Катара согласились выслать из страны руководство группировки ХАМАС после неоднократных попыток убедить движение, чьи лидеры находятся в Дохе, принять соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в рамках войны с Израилем, сообщили CNN информированные источники в США и Катаре.
«ХАМАС — это террористическая группировка, которая убила американцев и продолжает удерживать американцев в качестве заложников. После того как они отклонили многочисленные предложения по освобождению заложников, их лидеры не должны больше быть желанными в столицах любых партнеров США», — сообщил телеканалу высокопоставленный представитель американской администрации.
По данным CNN, после того как переговоры о приостановке конфликта зашли в тупик, американские чиновники две недели назад сообщили своим катарским коллегам, что Доха должна прекратить предоставлять лидерам движения убежище. Катар с этим согласился и уведомил ХАМАС.
Со своей стороны, высокопоставленный представитель группировки назвал заявление о выдворении лидеров ХАМАС из Дохи «безосновательным» и «методом давления», добавив, что подобные утверждения уже не раз распространялись без доказательств.
«То, что было опубликовано в израильских СМИ о том, что Катар согласился выдворить ХАМАС из Дохи по просьбе США, не имеет оснований и является просто методом давления. Это уже повторяется без каких-либо доказательств», — отметил он в интервью CNN.
В ходе переговоров по возвращению заложников американские чиновники неоднократно просили Катар использовать угрозу выдворения как рычаг давления в переговорах с ХАМАС. Решающим фактором стало недавнее убийство американо-израильского заложника Херша Голдберга-Полина и очередной отказ ХАМАС от предложения о прекращении огня. До этого Катар играл важную роль в попытках добиться прекращения огня в войне группировки с Израилем. В Дохе проходили основные переговоры по этому вопросу.
Когда именно представители ХАМАС будут выдворены из Катара и куда они отправятся, пока неясно. Один из американских чиновников уточнил, что движению не был предоставлен длительный срок для покидания страны.