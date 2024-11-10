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«Путин возненавидит это»

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  • 10.11.2024, 15:01
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«Путин возненавидит это»
Фото: Getty Images

Экс-командующий НАТО назвал сценарий завершения войны в Украине.

Адмирал в отставке и бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис, в интервью для CNN сделал прогноз о том, что война между Россией и Украиной может завершиться территориальным компромиссом, при котором Россия сохранит контроль над 20% украинской территории, но 80% украинской территории сохранит демократию и станет частью ЕС, а впоследствии и НАТО.

По его мнению, дальнейшие переговоры могут создать ситуацию, похожую на условия окончания Корейской войны, с возможной демилитаризованной зоной на границе.

«Я надеюсь, что он сделает это, и думаю, что так и будет, - это окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и в итоге получится что-то вроде конца Корейской войны. Путин в итоге получит около 20 процентов Украины, тот кусок, который он сейчас удерживает, но остальная часть Украины, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими, свободными», - сказал он.

Сделка, вероятно, будет включать «некую демилитаризованную зону между двумя сторонами, как в Корее. И, возможно, будет патрулироваться солдатами НАТО».

Ставридис добавил, что Украина также получит «пропуск в НАТО, возможно, через три-пять лет, в реальности. Это не самый худший исход».

На вопрос Newsweek, сколько времени, по его мнению, займут переговоры после прихода Трампа к власти, Ставридис ответил: «Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров - это не то, что США могут навязать, а то, о чем украинцы и русские должны договориться».

«Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть достигнуто в течение нескольких лет», - добавил он. Ставридис, кроме того, предположил, что Украина также может получить членство в Европейском союзе, который вложил миллиарды долларов в военную помощь Киеву.

«Путин возненавидит это, так же как украинцы возненавидят то, что Путин удерживает 20 процентов их страны. Но это переговоры», - сказал адмирал в отставке.

Ставридис также заявил, что сделка, вероятно, будет включать «некую демилитаризованную зону между двумя сторонами, как в Корее. И, возможно, она будет патрулироваться солдатами НАТО, например, не американцами, а европейцами».

Адмирал также заявил, что если бы бывший президент США Дональд Трамп смог урегулировать конфликт за сутки, то он был бы готов поддержать его в получении Нобелевской премии мира. Это заявление Ставридис сопроводил надеждой, что подобные усилия создадут давление на обе стороны, способствуя началу переговоров.

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