Украинский спецназ прорвался в тыл врага в Курской области и взял пленных

Украинский спецназ прорвался в тыл врага в Курской области и взял пленных2
- 10.11.2024, 15:17
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Россияне понесли значительные потери.
В Курской области России, где продолжается операция Вооруженных сил Украины, воины Сил специальных операций провели успешные действия, в результате которых враг понес потери.
Как сообщили в воскресенье, 10 ноября, в ССО ВСУ, в тылу врага было уничтожено 14 оккупантов, трех россиян украинские защитники захватили в плен.
Комментируя опубликованные кадры, в ССО подчеркнули, что тем оккупантам, которые приняли решение сдаться оказали домедицинскую помощь.