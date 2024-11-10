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Украинский спецназ прорвался в тыл врага в Курской области и взял пленных

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  • 10.11.2024, 15:17
  • 1,794
Украинский спецназ прорвался в тыл врага в Курской области и взял пленных

Россияне понесли значительные потери.

В Курской области России, где продолжается операция Вооруженных сил Украины, воины Сил специальных операций провели успешные действия, в результате которых враг понес потери.

Как сообщили в воскресенье, 10 ноября, в ССО ВСУ, в тылу врага было уничтожено 14 оккупантов, трех россиян украинские защитники захватили в плен.

Комментируя опубликованные кадры, в ССО подчеркнули, что тем оккупантам, которые приняли решение сдаться оказали домедицинскую помощь.

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