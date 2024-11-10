Гомельчанин настолько «удачно» пошутил над другом, что из-за него эвакуировали целый торговый центр

Гомельчанин настолько «удачно» пошутил над другом, что из-за него эвакуировали целый торговый центр1
- 10.11.2024, 15:41
Своеобразное чувство юмора обернулось проблемами.
Двое мужчин гуляли по торговому центру в Новобелицком районе Гомеля. В какой-то момент один из них незаметно для товарища спрятал его рюкзак среди товара.
Все это действо заметили по камерам сотрудники торгового центра — и вызвали силовиков. Те, посмотрев запись, решили оцепить магазин и эвакуировать всех посетителей.
Тревога оказалась ложной: в сумке не нашли ничего опасного, там были только продукты. Вскоре милиция нашла двух друзей — ими оказались 39-летний и 41-летний гомельчане с судимостями. Мужчин задержали дома.
Как оказалось, гомельчане пришли в торговый центр наподпитии. 41-летний мужчина решил пошутить над товарищем и спрятал его сумку, пока никто не видел.
Теперь действиям пранкера дается правовая оценка.