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Гомельчанин настолько «удачно» пошутил над другом, что из-за него эвакуировали целый торговый центр

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  • 10.11.2024, 15:41
Гомельчанин настолько «удачно» пошутил над другом, что из-за него эвакуировали целый торговый центр

Своеобразное чувство юмора обернулось проблемами.

Двое мужчин гуляли по торговому центру в Новобелицком районе Гомеля. В какой-то момент один из них незаметно для товарища спрятал его рюкзак среди товара.

Все это действо заметили по камерам сотрудники торгового центра — и вызвали силовиков. Те, посмотрев запись, решили оцепить магазин и эвакуировать всех посетителей.

Тревога оказалась ложной: в сумке не нашли ничего опасного, там были только продукты. Вскоре милиция нашла двух друзей — ими оказались 39-летний и 41-летний гомельчане с судимостями. Мужчин задержали дома.

Как оказалось, гомельчане пришли в торговый центр наподпитии. 41-летний мужчина решил пошутить над товарищем и спрятал его сумку, пока никто не видел.

Теперь действиям пранкера дается правовая оценка.

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