Сырский: Ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению 10.11.2024, 15:49

Александр Сырский

Главком ВСУ провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе.

Российская армия наступает на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области, ситуация на фронте сложная, заявил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Провел очередной телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях», — написал он в своем телеграм-канале.

Сырский отметил, что у украинской армии есть многочисленные данные о подготовке северокорейских солдат к участию в боевых действиях в Украине.

«В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению сил обороны вооружением и военной техникой», — уточнил главком ВСУ.

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