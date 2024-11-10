Сырский: Ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению
- 10.11.2024, 15:49
Главком ВСУ провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе.
Российская армия наступает на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области, ситуация на фронте сложная, заявил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
«Провел очередной телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях», — написал он в своем телеграм-канале.
Сырский отметил, что у украинской армии есть многочисленные данные о подготовке северокорейских солдат к участию в боевых действиях в Украине.
«В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению сил обороны вооружением и военной техникой», — уточнил главком ВСУ.