Российские чиновники похвалили учителей, которые по приказу белоруса надели шапочки из фольги 9 10.11.2024, 15:58

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Шлемы для защиты от НАТО «выглядели очень убедительно».

Министерство образования Воронежской области РФ официально прокомментировало пранк белорусского акциониста Владислава Бохана над местными учителями, сообщает «Наша Нiва».

Бохан от имени «Единой России» поручил российским учителям изготовить шапочки из фольги для защиты от «облучения спутниками НАТО». Педагоги задание выполнили.

Чиновники от образования в телеграм-канале ведомства учителей за это похвалили.

«Педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче («шлемы» из фольги смотрятся очень убедительно)», — заявили в министерстве.

При этом чиновников немного расстроило, что учителя не смогли распознать пранк.

«С другой — конечно, разочаровало, что они не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки. Полагаем, это отчасти связано с особым вниманием к безопасности граждан в регионе — даже в этой шутке осторожные педагоги решили найти долю правды», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что учителям уже разъяснили правила правила информационной безопасности. А авторы наиболее удачных «шлемов», как заявляется, выясняют адрес пранкера, чтобы направить ему свои поделки.

Чиновники выразили надежду, что у учителей не будет проблем из-за использования символики «Единой России».

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