закрыть
10 ноября 2024, воскресенье, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Историк рассказал, сможет ли Трамп закончить все войны до конца президентства

10
  • 10.11.2024, 16:09
  • 3,560
Историк рассказал, сможет ли Трамп закончить все войны до конца президентства
Дональд Трамп

«Изменение будет и оно будет решающим».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может не закончить войну до конца своей каденции, однако это может быть не только война в Украине.

Об этом сказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV

«Это долгая война... Мы сейчас где-то в доброй середине. И даже Трамп не знает, [когда конец]. Если Трамп войдет в эту войну как президент, не знаю, закончится ли она в то время, когда он будет выходить из президентства. Это не обязательно должна быть война в Украине. Может быть в какой-то другой точке», - сказал Грицак.

Он отметил, что в настоящее время нет «даже близкой перспективы» завершения войны в секторе Газа, а в 2027 году может начаться война Китая с Тайванем.

«Ситуация становится все более сложной. Изменение будет и оно будет решающим, но вряд ли приведет к какому-то быстрому результату», - высказал мнение специалист.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина