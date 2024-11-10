Историк рассказал, сможет ли Трамп закончить все войны до конца президентства 10 10.11.2024, 16:09

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Дональд Трамп

«Изменение будет и оно будет решающим».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может не закончить войну до конца своей каденции, однако это может быть не только война в Украине.

Об этом сказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

«Это долгая война... Мы сейчас где-то в доброй середине. И даже Трамп не знает, [когда конец]. Если Трамп войдет в эту войну как президент, не знаю, закончится ли она в то время, когда он будет выходить из президентства. Это не обязательно должна быть война в Украине. Может быть в какой-то другой точке», - сказал Грицак.

Он отметил, что в настоящее время нет «даже близкой перспективы» завершения войны в секторе Газа, а в 2027 году может начаться война Китая с Тайванем.

«Ситуация становится все более сложной. Изменение будет и оно будет решающим, но вряд ли приведет к какому-то быстрому результату», - высказал мнение специалист.

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