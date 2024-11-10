В Беларуси измененили график движения поездов 1 10.11.2024, 16:20

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Некоторые и вовсе отмененили.

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила о временных изменениях в расписании движения некоторых поездов . С 13 по 14 ноября временно изменится расписание движения некоторых поездов на участке Минск - Осиповичи.

Например, 12 ноября поезд № 621 Гомель - Минск, отправляющийся из Гомеля в 22.05, будет следовать по измененному маршруту и расписанию от станции Жлобин через Могилев и Оршу, прибывая в Минск в 09.34 (вместо 05.41).

13 ноября поезд № 631/632 Гомель - Гродно, отправляющийся со станции Гомель, проследует через Осиповичи, Слуцк и Барановичи-Полесские.

Поезд № 744/745 Могилев - Минск - Могилев будет следовать через станцию Орша-Центральная с отправлением со станции Могилев-1 в 07.20 и прибытием на станцию Минск-Пассажирский в 10.49. В обратном направлении поезд № 744 Минск - Могилев отправится со станции Минск-Пассажирский в 16.50, прибывая на станцию Могилев-1 в 20.10.

Назначен поезд № 641/642 Гомель - Минск - Гомель с отправлением из Гомеля 13 ноября в 06.59 и прибытием в Минск в 14.12. Обратно поезд отправится в тот же день из Минска в 16.15, прибыв в Гомель в 23.55. Поезд будет следовать через станцию Орша-Центральная (без остановок для высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

Некоторые поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, следующие по маршрутам Минск - Гомель и Минск - Калинковичи - Мозырь, будут следовать только до станции Осиповичи-1. Некоторые поезда, включая маршрут Минск - Могилев, будут отменены.

13 ноября на участке Минск - Осиповичи поезда региональных линий экономкласса будут курсировать в сообщении Минск - Пуховичи и Талька - Осиповичи (вместо Минск - Осиповичи). Для перевозки пассажиров между станциями Талька и Пуховичи будет организовано автобусное сообщение по железнодорожным билетам.

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