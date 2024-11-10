В Валенсии прошли массовые протесты 10.11.2024, 16:34

Фото: ЕРА/Kai Forsterling

Участники требуют отставки главы региона.

В Валенсии тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против неудовлетворительной реакции местных властей на сильное наводнение, затронувшее восточные регионы Испании. Как сообщает Sky News, акцию протеста организовали около 20 общественных организаций, объединенных общей целью.

Участники требуют отставки регионального лидера Карлоса Масона, обвиняя его в том, что он не уведомил жителей о надвигающемся шторме вовремя. Местные жители утверждают, что в день начала шторма многие не получили сигнал тревоги на свои мобильные телефоны.

Государственное агентство AEMET выдало «красное» предупреждение в 07:31, однако власти региона позже заявили о том, что шторм утихает, и даже удалили это сообщение. Лишь в 20:15, когда буря уже достигла своего пика и многие возвращались с работы, граждане получили предупреждение на телефоны.

По словам эксперта по гидрологии Аны Камарасы-Бельмонте из Университета Валенсии, если бы предупреждение было сделано вовремя, можно было бы избежать потерь среди людей.

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