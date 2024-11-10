В Беларуси ввели очередное налоговое новшество 1 10.11.2024, 16:58

1,702

Что и для кого изменилось?

В Беларуси ввели налоговые изменения, которые затрагивают население. Так, заявление на некоторые услуги теперь оформят сами налоговики, пишет «Зеркало».

«Теперь при личном обращении граждан в налоговый орган заявления на осуществление отдельных административных процедур оформит работник налогового органа, в который физическое лицо обратилось», — сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).

В ведомстве уточнили, что речь в том числе о таких административных услугах:

• зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней;

• выдача справки об уплате подоходного налога с физлиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (отчуждение — это передача прав собственности. — Прим. ред.);

• выдача справки о постоянном пребывании человека в Беларуси (это нужно для того, чтобы избежать двойное налогообложение с другими странами);

• выдача выписки о начисленных и уплаченных налогах, сборах (пошлинах), пени.

В МНС привели пример. Допустим, человеку нужно получить выписку о выставленных и уплаченных сборах. Ему нужно прийти в любую налоговую в Беларуси (не зависит от его регистрации или места жительства), показать удостоверяющий личность документ.

Работник налоговой сам оформит такое заявление, предложит его подписать обратившемуся, а затем отравит в дальнейшую работу.

«В случае, если для осуществления административной процедуры (например, возврат государственной пошлины) физическому лицу необходимо приложить какие-либо документы, они также передаются сотруднику налогового органа, который внесет необходимую информацию в заявление и в последующем прикрепит документы к заявлению, которое подписало физическое лицо», — уточняют в МНС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com