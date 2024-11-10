В Беларуси ввели очередное налоговое новшество

В Беларуси ввели очередное налоговое новшество1
- 10.11.2024, 16:58
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Что и для кого изменилось?
В Беларуси ввели налоговые изменения, которые затрагивают население. Так, заявление на некоторые услуги теперь оформят сами налоговики, пишет «Зеркало».
«Теперь при личном обращении граждан в налоговый орган заявления на осуществление отдельных административных процедур оформит работник налогового органа, в который физическое лицо обратилось», — сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).
В ведомстве уточнили, что речь в том числе о таких административных услугах:
• зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней;
• выдача справки об уплате подоходного налога с физлиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (отчуждение — это передача прав собственности. — Прим. ред.);
• выдача справки о постоянном пребывании человека в Беларуси (это нужно для того, чтобы избежать двойное налогообложение с другими странами);
• выдача выписки о начисленных и уплаченных налогах, сборах (пошлинах), пени.
В МНС привели пример. Допустим, человеку нужно получить выписку о выставленных и уплаченных сборах. Ему нужно прийти в любую налоговую в Беларуси (не зависит от его регистрации или места жительства), показать удостоверяющий личность документ.
Работник налоговой сам оформит такое заявление, предложит его подписать обратившемуся, а затем отравит в дальнейшую работу.
«В случае, если для осуществления административной процедуры (например, возврат государственной пошлины) физическому лицу необходимо приложить какие-либо документы, они также передаются сотруднику налогового органа, который внесет необходимую информацию в заявление и в последующем прикрепит документы к заявлению, которое подписало физическое лицо», — уточняют в МНС.