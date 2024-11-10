Видеофакт: россияне благодарят ВСУ 10.11.2024, 17:18

Как украинцы помогают жителям Курской области.

Валентина Соболева, Александр Сомов, Любовь Куракулова, Людмила Бесалова — россияне, оставленные властями Курской области на произвол судьбы. Всю необходимую помощь они получают от украинских войск, которые контролируют регион. Их истории собирает проект «Ненужные Путину», созданный, чтобы показывать жизнь фронтовой Курской области, сообщает FREEДОМ.

«Я Соболева Валентина Тимофеевна, 1949 года рождения. Нахожусь в центре в Судже. Мне здесь очень тяжело, потому что я инвалид первой группы. Мне бы желательно, чтобы отправили в какой-то интернат для престарелых. В любой. Желательно, чтобы и родственники нашлись. Может, они бы меня как-то куда-то определили. Есть у меня племянник, есть у меня племянница. Двоюродных много. Даже в Донецке есть двоюродный брат. И в Киеве — двоюродная сестра. Много родственников. Я вот так очутилась здесь. И мне очень-очень здесь тяжело. Я не хожу. Не знаю, как я просто до сих пор еще существую», — рассказывает суджанка.

Жителю Суджи Александру Сомову 1956 года рождения украинские военные принесли привет от жены Татьяны. Она просит, чтобы мужа эвакуировали в Украину, он отказывается.

«Да нет, я пока не поеду, потому что мне надо с домом разобраться», — говорит мужчина.

И передает жене ответный привет.

«Спасибо! Татьяна, привет! Все нормально», — говорит Александр Сомов.

Разыскали украинские военные в Судже и двух сестер — Людмилу Бесалову и Любовь Куракулову, последнюю разыскивает сын Андрей. Дома ее не оказалось, но сестра заверила: она в порядке, поехала куда-то на велосипеде.

«Все в порядке у нас. Мы вдвоем. Поняли? С сестрой. Все у нас в порядке. Она старшая, я сижу дома, я же не вижу хорошо, и она всем меня снабжает… Хлеба нам не хватает. Сегодня блинчики напекла, но не знаю, какие они получились. Готовим во дворе на печке», — рассказала Людмила Бесалова.

Женщина призналась: не знала о том, что украинские военные привозят хлеб в местный интернат.

«Спасибо, хлопцы! Так что напишите: все в порядке. А хлебчиков бы привезли, мы были б рады. Спасибо, хлопцы!» — поблагодарила суджанка.

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