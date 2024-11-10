«Барселона» подписала исторический контракт с Nike на рекордную сумму 10.11.2024, 17:27

Фото: Alberto Estévez / EFE

Каталонцы получат баснословные прибыли.

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил о новом соглашеним с Nike, которое обещает значительное увеличение доходов для клуба. На внеочередном заседании Совета директоров под руководством Жоана Лапорты было принято решение продлить партнерство с известным брендом. Новый контракт будет действовать до 2038 года.

Согласно информации радиостанции RAC 1, «Барселона» получит дополнительно 48 миллионов евро в период с 2024 по 2028 год по сравнению с текущими условиями, а в промежутке с 2028 по 2038 годы доход увеличится на 58-60 миллионов евро. Кроме того, к этой сумме прибавится бонус за продление контракта, который превысит 100 миллионов евро. В итоге, общее значение нового соглашения оценивается в 1,7 миллиарда евро.

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