«Вы серьезно? Это что вообще такое?»11
- 10.11.2024, 17:43
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Могилевчан возмутил новый мурал.
Дом с необычным «оригинальным» рисунком видно издалека — когда едешь по новому мосту с Юбилейного на Фатина, внимание привлекает дом с дворовыми надписями на стене. Неужели новый мурал?
«МогилевОнлайн» решил узнать, откуда на доме взялись «каляки-маляки».
Как оказалось, таким интересным способом художник из Бобруйска Леонид и его могилевские помощники, Кирилл и Матвей, сделали разметку под новый цветной рисунок на доме по улице Фатина, 4е.