Белорусы похвастались ведрами «пищи богов» 8 10.11.2024, 17:58

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Соцсети заполнили яркие видео.

Ноябрь, как и предыдущие осенние месяцы, порадовал многих белорусов грибным бумом. В последние дни соцсети заполнили яркие видео, на которых белорусы с гордостью демонстрируют собранный «урожай» — ведра, корзины и даже ванна (!), наполненные сочными зеленушками, пишет «Телеграф».

Зеленушка (лат. Tricholoma equestre) — гриб рода трихолома (рядовка) семейства рядовковых. Свое название получил за зелёную окраску, сохраняющуюся даже после варки. Эти грибы также называют рядовка зелёная, зеленушка, зелёнка, желтушка, рядовка золотистая, рядовка лимонная.

Так, одна из белорусок опубликовала в TikTok видео, на котором показала несколько огромных ведер зеленок, 50-литровую кастрюли и… целую ванну этих лесных деликатесов.

В комментариях многие удивились, зачем столько грибов. На что автор ролика ответила: «А то вы бы не собирали, если видели много». И объяснила, что «весь этот объем за 3 часа [обработали] и ни одного песочка [не осталось]».

Другие белорусы тоже похвалились небывалыми объемами зеленок.

«Вот такая у нас грибалка удалась! Гляньте, сколько грибов набрали. Вот такие все красивенькие, миниатюрные. Пришлось, конечно, потрудиться, но тем не менее мы насобирали. Грибов тьма», — рассказала еще одна любительница «тихой охоты» и показала 5 пакетов и 3 ведра грибов.

«Еще немного, еще чуть-чуть», — подписала свои грибные находки еще одна белоруска.

Кстати, еще одна пользовательница назвала зеленки «пищей богов», подчеркивая тем самым уникальность и вкус этих даров природы.

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