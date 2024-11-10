Немецкие эксперты назвали лучшие автомобили 2024-го года 3 10.11.2024, 18:18

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Машины тестировали и оценивали по 17 параметрам.

В Германии состоялась церемония награждения лауреатов премии Goldenes Lenkrad-2024 («Золотой руль-2024»). В этом году победители были определены в 14 различных номинациях. Информацию об этом опубликовало издание Auto Bild, которое выступает одним из организаторов данного мероприятия.

Жюри, состоящее из 18 экспертов автомобильной отрасли, определяло лучшие автомобили 2024 года. В состав жюри вошли такие влиятельные фигуры, как генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, глава Volkswagen Group Оливер Блюме, гендиректор BMW Оливер Зипсе и генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Автомобили оценивались по 17 критериям, что позволило всесторонне проанализировать их характеристики. В то же время, звание самого красивого автомобиля и лучшего подержанного автомобиля определяли обычные автолюбители через интернет-голосование.

Победители премии Goldenes Lenkrad-2024:

малый автомобиль — Mini Cooper;

компактный класс — Volkswagen Golf 8;

средний класс — Skoda Octavia RS Combi;

высший средний класс — BMW 5 Series Touring;

люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;

спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;

семейный автомобиль — Peugeot e-5008;

самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;

лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series G20;

лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;

лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;

лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;

лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot 95;

самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.

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