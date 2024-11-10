Клубничная империя2
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 10.11.2024, 18:44
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Кажется, Захарова воюет не в ту сторону.
Захарова, как обычно, выступает в роли пропагандиста «клубничной империи», а не дипломата. Признаки банановой республики по О. Генри:
— значительное неравенство в распределении национального продукта;
— отсталые инфраструктура, образование и экономика;
— сильная зависимость от иностранного капитала;
— относительно высокая инфляция;
— дефицит бюджета;
— снижающийся курс национальной валюты;
— диктатура;
— коррупция.
И сколько из этих пунктов подходят Германии? А сколько России? Кажется, рядовой Захарова воюет не в ту сторону.
Телеграм-канал «Русский декаданс»