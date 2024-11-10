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Клубничная империя

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 10.11.2024, 18:44
  • 1,522
Клубничная империя

Кажется, Захарова воюет не в ту сторону.

Захарова, как обычно, выступает в роли пропагандиста «клубничной империи», а не дипломата. Признаки банановой республики по О. Генри:

— значительное неравенство в распределении национального продукта;

— отсталые инфраструктура, образование и экономика;

— сильная зависимость от иностранного капитала;

— относительно высокая инфляция;

— дефицит бюджета;

— снижающийся курс национальной валюты;

— диктатура;

— коррупция.

И сколько из этих пунктов подходят Германии? А сколько России? Кажется, рядовой Захарова воюет не в ту сторону.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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