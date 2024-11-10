Клубничная империя 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

10.11.2024, 18:44

1,522

Кажется, Захарова воюет не в ту сторону.

Захарова, как обычно, выступает в роли пропагандиста «клубничной империи», а не дипломата. Признаки банановой республики по О. Генри:

— значительное неравенство в распределении национального продукта;

— отсталые инфраструктура, образование и экономика;

— сильная зависимость от иностранного капитала;

— относительно высокая инфляция;

— дефицит бюджета;

— снижающийся курс национальной валюты;

— диктатура;

— коррупция.

И сколько из этих пунктов подходят Германии? А сколько России? Кажется, рядовой Захарова воюет не в ту сторону.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com