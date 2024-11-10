Илья Шкурин стал героем матча в чемпионате Польши 10.11.2024, 18:52

Илья Шкурин

Белорус забил два гола за шесть минут.

Белорусский нападающий Илья Шкурин стал героем матча 15-го тура чемпионата Польши, обеспечив «Стали» победу над «Пущей». Его выпустили на поле на 62-й минуте, когда счет еще был 0:0. Всего через 12 минут, к 74-й минуте, Шкурин уже оформил дубль, забив два гола всего за шесть минут. В итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Стали», все голы на счету белорусского форварда.

Этот блестящий перфоманс прервал серию «Стали» из четырех матчей без побед, в которых команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. Интересно, что в предыдущих 13 играх сезона Шкурин забил столько же мячей, сколько в этом матче.

На данный момент «Сталь» занимает 15-е место в высшем дивизионе польского чемпионата, находясь на строчку выше зоны вылета, в то время как «Пуща» располагается на 17-й позиции, как раз в зоне вылета.

В прошлом сезоне Шкурин был признан лучшим нападающим «Стали», забив 16 голов в 33 матчах и став вторым бомбардиром чемпионата Польши.

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