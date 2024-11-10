Министр обороны Литвы: Европа и Трамп могут объединить усилия 10.11.2024, 19:04

Дональд Трамп

В каких сферах?

Европейские страны не должны повторять ошибок, создавая барьер между ними и новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а вместо этого – сотрудничать в вопросах, представляющих общий интерес.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в интервью АР.

Каким должен быть подход к сотрудничеству Европы и США при Трампе

Кащюнас считает, что после президентских выборов 2016 года в США, когда Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон, европейские государства «построили против республиканца моральную стену».

– Я думаю, что это был неправильный путь, — сказал Кащюнас.

По его мнению, Трамп во время второго срока на посту снова применит «контрактный подход к нашим отношениям».

Кроме того литовский министр очертил сферы, где Европа и Трамп могут объединить усилия: больше инвестиций в оборону, приобретение европейцами американского оружия и сотрудничество по сдерживанию Китая и Ирана.

Кащюнас отметил, что военная помощь Украине со стороны Европы должна продолжаться, а Россия не должна диктовать условия мира.

– Нам нужен справедливый мир, мир, который заслуживает доверия, — сказал он.

Глава Минобороны Литвы отметил, что ограниченное прекращение огня в Украине — идея, которую якобы продвигает окружение Трампа, — не имеет смысла, поскольку только поможет войскам РФ оправиться от потерь и нанести новые удары.

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