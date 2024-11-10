Российский боксер и депутат Валуев оконфузился в Беларуси

Российский боксер и депутат Валуев оконфузился в Беларуси16
- 10.11.2024, 19:16
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И сам выложил видео в соцсети.
Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат и активный сторонник войны против Украины, Николай Валуев посетил боксерскую школу в Жабинке, где пообщался с юными спортсменами.
На встречу путинист пришел в кофте, украшенной российским флагом и надписями «Родина» и «Великая Святая Россия», сделанными по непонятной причине на английском языке. Боксер поделился с воспитанниками своей историей прихода в бокс, размышлял о секретах успеха и смысле жизни, а также продемонстрировал несколько приемов.
Интересный момент произошел во время записи видео для его социальных сетей, где Валуев ошибся, сказав: «Спасибо большое всем организаторам, школе бокса и, конечно, федерации бокса Брянской… ой, простите, Беларуси за приглашение». Причины, по которым он не перезаписал это обращение, остаются неизвестными.
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