Российский боксер и депутат Валуев оконфузился в Беларуси 16 10.11.2024, 19:16

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И сам выложил видео в соцсети.

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат и активный сторонник войны против Украины, Николай Валуев посетил боксерскую школу в Жабинке, где пообщался с юными спортсменами.

На встречу путинист пришел в кофте, украшенной российским флагом и надписями «Родина» и «Великая Святая Россия», сделанными по непонятной причине на английском языке. Боксер поделился с воспитанниками своей историей прихода в бокс, размышлял о секретах успеха и смысле жизни, а также продемонстрировал несколько приемов.

Интересный момент произошел во время записи видео для его социальных сетей, где Валуев ошибся, сказав: «Спасибо большое всем организаторам, школе бокса и, конечно, федерации бокса Брянской… ой, простите, Беларуси за приглашение». Причины, по которым он не перезаписал это обращение, остаются неизвестными.

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