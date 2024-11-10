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«Блестящая операция»: эксперт заявил об улучшении положения ВСУ на фронте

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  • 10.11.2024, 19:29
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«Блестящая операция»: эксперт заявил об улучшении положения ВСУ на фронте

Украинские воины мастерски выполняют боевые задачи.

Сейчас в Донецкой области оборона украинских защитников остается устойчивой и удерживает удары противника. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

«Украинские силы улучшают кое-где тактическое положение. Происходит то, что можно назвать активной обороной. И довольно успешно наши силы дают и встречные бои, и возвращают определенные позиции», - подчеркнул он.

По его словам, на всех активных направлениях Донецкой области бойцы ВСУ мастерски выполняют боевые задачи.

«Могу сказать, что Покровское и Кураховское направления, да и Торецк, и Часов Яр, держатся. Это блестящая оборонительная операция. То есть все задачи, которые есть сегодня, выполняются на отлично бойцами там», - заверил Мусиенко.

В свою очередь эксперт отметил, что российские оккупанты продолжают незначительное продвижение.

«В текущих условиях делается все возможное, чтобы не дать противнику развить стремительный темп операции. И это сегодня самое важное, и эти задачи выполняются. Все успехи, которые имеет враг, - тактические успехи местного, локального значения», - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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