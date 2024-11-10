«Лукашенко первый почувствует катастрофу Путина»2
- 10.11.2024, 19:58
- 3,600
И вот тогда начнутся торги.
В новом выпуске ТОКа писатель и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала, что могло бы заставить Лукашенко освободить политзаключенных.
Алексиевич рассказала, что подписывала много писем, говорила об этой проблеме с президентом Франции Макроном.
«Мне сказали: «Знаете, чего он захочет? Он захочет снятия санкций, а мы этого не можем сделать». И это так. Они на это не пойдут», — делится Алексиевич некоторыми аспектами разговора.
«Освободить людей он может только, если будет катастрофа Путина. И Лукашенко первый это почувствует. И вот тогда начнутся какие-то торги», — отмечает Алексиевич.