«Лукашенко первый почувствует катастрофу Путина» 2 10.11.2024, 19:58

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И вот тогда начнутся торги.

В новом выпуске ТОКа писатель и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала, что могло бы заставить Лукашенко освободить политзаключенных.

Алексиевич рассказала, что подписывала много писем, говорила об этой проблеме с президентом Франции Макроном.

«Мне сказали: «Знаете, чего он захочет? Он захочет снятия санкций, а мы этого не можем сделать». И это так. Они на это не пойдут», — делится Алексиевич некоторыми аспектами разговора.

«Освободить людей он может только, если будет катастрофа Путина. И Лукашенко первый это почувствует. И вот тогда начнутся какие-то торги», — отмечает Алексиевич.

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