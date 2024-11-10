В Тбилиси начался марш оппозиции против результатов парламентских выборов

В Тбилиси начался марш оппозиции против результатов парламентских выборов3
- 10.11.2024, 20:08
На площади Свободы собралось большое количество людей.
В столице Грузии в Тбилиси на площади Свободы собралось большое количество людей. Там начинается оппозиционный марш протеста против результатов парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram NEWSGEORGIA.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди с флагами Грузии стоят в ожидании оппозиционного марша, который планировался заранее.
Что предшествовало
Согласно данным ЦИК Грузии, победу на выборах в парламент, причем с большим открывом, одержала скандальная в партия «Грузинская мечта».
Международные наблюдатели заявили, что во время выборов было зафиксировано ряд нарушений. В связи с этим оппозиция в Грузии объявила бойкот новому парламенту и параллельно начались протесты.
Вчера, как и сегодня, тоже прошли протесты. Так, на днях издание NewsGeogria сообщило, что грузинская оппозиция проведет 9 ноября протестное шествие под лозунгом «Нет - российским выборам».
Организаторами марша выступили несколько партий, а именно - «Единство - Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».
Протестная акция имела перед собой цель отменить результаты парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Более того, отметим, что на днях грузинская оппозиция объявила о ежедневных протестах.