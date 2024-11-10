В Тбилиси начался марш оппозиции против результатов парламентских выборов 3 10.11.2024, 20:08

На площади Свободы собралось большое количество людей.

В столице Грузии в Тбилиси на площади Свободы собралось большое количество людей. Там начинается оппозиционный марш протеста против результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram NEWSGEORGIA.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди с флагами Грузии стоят в ожидании оппозиционного марша, который планировался заранее.

Что предшествовало

Согласно данным ЦИК Грузии, победу на выборах в парламент, причем с большим открывом, одержала скандальная в партия «Грузинская мечта».

Международные наблюдатели заявили, что во время выборов было зафиксировано ряд нарушений. В связи с этим оппозиция в Грузии объявила бойкот новому парламенту и параллельно начались протесты.

Вчера, как и сегодня, тоже прошли протесты. Так, на днях издание NewsGeogria сообщило, что грузинская оппозиция проведет 9 ноября протестное шествие под лозунгом «Нет - российским выборам».

Организаторами марша выступили несколько партий, а именно - «Единство - Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».

Протестная акция имела перед собой цель отменить результаты парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Более того, отметим, что на днях грузинская оппозиция объявила о ежедневных протестах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com