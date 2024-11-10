Кирпичная труба посреди поля на Гомельщине взбудоражила соцсети 10.11.2024, 20:16

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За двое суток ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Одиноко стоящая кирпичная труба высотой в несколько этажей посреди убранного кукурузного поля — такую необычную картину сняла на видео одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok из Гомеля, чем поставила в тупик тысячи зрителей. Они высказали десятки версий о предназначении загадочной трубы, пишет «Телеграф».

Видео в своём аккаунте опубликовала белоруска под ником @v.e.s.na. По её словам, такой необычный пейзаж можно наблюдать на поле между деревнями Неглюбка и Колбовка Ветковского района Гомельской области.

Её вопрос о том, почему труба стоит одиноко в чистом поле, по-настоящему взбудоражил сотцеть: за двое суток 15-секундный ролик набрал почти полмиллиона просмотров и больше 8 тыс. лайков, а комментаторы накидали с десяток версий предназначения этой конструкции.

Безусловно, не обошлось без юмора и иронии.

«А как по твоему лето приходит? Топят вот такие печи на улице», — таков был самый популярный комментарий, набравший больше 4 тыс. лайков зрителей.

Другие шутливые версии заключались в том, что с помощью такой печки обогревают поля, «чтобы кукуруза не мёрзла», а также что это — дымоход тайной «подземной лаборатории», или «подзорная труба, через которую из-под земли наблюдают за космосом», или «подаркосборник на Новый год, что бы Дед Мороз кидал туда подарки».

Однако, было немало и практических и весьма правдоподобных комментариев. Кто-то, например, предположил, что когда-то на этом месте стоял дом, который сгорел, а труба осталась. Однако, эта версия не выдержала критики внимательных зрителей: на трубе можно заметить металлические скобы, которые образуют своеобразную лестницу до самого верха — на обычных дымоходах в домах такие не делают.

Однако наиболее правдоподобной представляется другая версия — о том, что раньше на этом месте был кирпичный завод.

«Так строили кирпичные заводы. Сначала строили трубу, потом — лёгкие цеха. После выработки цех разбирали, а трубу оставляли. Демонтаж и потом транспортировка выходила дорого. На месте новую сделать — дешевле», — пояснил один из зрителей.

Другой пользователь соцсети подтвердил эту версию, отметив, что похожие трубы от старых, ещё довоенных кирпичных заводиков можно увидеть и в других районах Беларуси, например, в Гродненской области, неподалёку от деревни Клюковцы.

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