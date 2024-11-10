Почему время летит быстрее, когда люди становятся старше 8 10.11.2024, 20:59

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Ученые нашли ответ.

У некоторых людей иногда возникает ощущение, что с возрастом время летит быстрее. То есть дни, месяцы, и даже годы проносятся как скоростной поезд. А такого ведь не было в более юном возрасте. На само деле восприятие времени с возрастом меняется. Авторы исследования, опубликованного в журнале European Review, выяснили, почему людям кажется, что когда они становятся старше, то течение времени ускоряется, пишет Earth (перевод — «Фокус»).

Ученые считают, что у человека восприятие времени с возрастом меняется из-за физических изменений мозге и теле по мере старения. Авторы исследования говорят, что существуют различия между временем, которое измеряется с помощью часов и временем, которое воспринимает наш мозг.

Почему время летит быстрее, когда мы становимся старше: первая причина

Время, которое воспринимает наш мозг является последовательностью образов, которые отражают окружающий мир и создаются органами чувств человека. Проще говоря, мозг человека обрабатывает ряд ментальных образов на основе того, что мы видим, слышим и переживаем. Когда люди молодые, то мозг получает и обрабатывает эти образы быстрее. С возрастом обработка образов замедляется из-за физических изменений, таких как деградация нейронных путей в мозге, считают ученые.

Авторы исследования указывают на то, что дни, которые наполнены новой информацией или более активной деятельностью кажутся длиннее, чем обычные дни. Это происходит потому, что мозг обрабатывает больше информации и создает больше ментальных образов.

По словам авторов исследования, когда нейронные пути деградируют с возрастом, мозгу требуется больше времени для обработки новой информации. А значит мозг создает меньше ментальных образов за тот же период времени. Поэтому кажется, что время летит быстрее.

Почему время летит быстрее, когда мы становимся старше: вторая причина

Но есть и другая причина, как отмечают исследователи. В частности, с возрастом жизнь человека становится более наполненной рутиной. То есть в жизни человека появляется меньше знаковых событий и неизвестной ранее информации. Поэтому люди получают меньше нового опыта. Из-за этого кажется, что дни, недели и месяцы летят быстрее, ведь мозгу нужно обрабатывать меньше запоминающихся событий, которые бы отличали одни периоды времени от других.

Также ученые считают, что чрезмерное использование социальных сетей может исказить восприятие времени человеком. Бесконечный поток информации может превратить минуты в часы и это даже могут не замечать люди. Поэтому человек теряет ощущение реального течения времени.

Еще один важный фактор, как говорят ученые, который влияет на восприятие времени, связан с усталостью и недосыпанием. Мозг в таком случае тяжелее обрабатывает информацию и дни становятся короче, ведь в них становится меньше памятных событий.

Можно ли замедлить восприятие течения времени?

Ученые не могут точно сказать, можно ли замедлить восприятие течения времени, если попробовать получать новый опыт и активно тренировать свой мозг. Исследователи считают, что восприятие времени у каждого человека разное и зависит от многих факторов. У кого-то время летит слишком быстро с возрастом, у кого-то не очень быстро, а также есть люди, которые могут сказать, что они также воспринимают время, как и раньше.

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