Военный аналитик рассказал о планах ВСУ в Курской области РФ 2 10.11.2024, 21:08

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«Слишком ценный приз».

Эксперт украинского военного информационного портала Defence Express Иван Киричевский рассказал, будет ли в ближайшее время вывод подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области России или нет.

Свой прогноз он озвучил в эфире «Телеграфа». Отвечая на вопрос журналиста Никиты Михалева, Киричевский заявил, что в настоящее время этот процесс не наблюдается.

По его словам, если бы Силы обороны Украины готовились к выходу из Курской области, то они бы отступили за российско-украинскую границу.

«Даже если исходить из актуальных сообщений, приводимых OSINT-ресурсом DeepState, то если бы наши войска готовились обратить операцию на Курщине, то они бы оттуда отступали, а не отражали бы фланговый удар, который россияне попытались нанести 7 ноября. Но этот фланговый удар был заблокирован», — заявил Киричевский.

Он добавил, что рейд в Курскую область является «слишком ценным призом» для Украины, чтобы от него отказаться.

«Сама по себе историческая возможность вести открытые боевые действия на территории Российской Федерации под своим флагом, чего со времен Второй мировой войны никто не совершал – это слишком ценный приз, чтобы от него отказаться. А люди, которые читают сообщения разных комментаторов, возможно, тратят свое время не на то, что нужно», — подчеркнул аналитик.

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