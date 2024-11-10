Сколько белорусов затронет налог на роскошные автомобили 4 10.11.2024, 21:16

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Владельцам автомобилей премиум-класса придется раскошелиться.

В Беларуси в 2024 году введен увеличенный транспортный налог, однако для физических лиц он начнет действовать только в 2025 году. Об этом сообщил Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам, на пресс-конференции в Доме прессы.

По предварительным оценкам налоговых органов, новая норма затронет более тысячи владельцев автомобилей премиум-класса.

Ковалевский отметил, что в настоящее время рассматриваются возможные изменения в законодательстве. В результате планируется учитывать не только марки и модели автомобилей, но и возраст транспортных средств. Например, для Ferrari это может быть 10 лет, а для Mercedes — 5 лет. При этом он уточнил, что эти данные являются условными.

На данный момент действующий критерий составляет три года. Однако, если предложенные изменения будут одобрены, появится более детализированная градация, поскольку премиальные автомобили со временем, как правило, не теряют в стоимости, а наоборот, дорожают, — добавил Ковалевский.

Эти изменения будут касаться транспортного налога за 2025 год, который необходимо будет уплатить в 2026 году. Важно отметить, что автомобили, выпущенные до 1992 года, в Беларуси от транспортного налога освобождены. Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы.

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