Кто на самом деле придумал фразу «Я остановлю все войны» 7 10.11.2024, 21:25

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Это не Трамп.

Многих удивило присутствие Маска во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, пишет экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

На самом деле автор тезиса «я остановлю все войны» — именно Маск, потому что войны отвлекают деньги из других рисковых проектов, а он опаздывает на Марс, из-за чего очень нервничает.

В 2015 году мы приложили огромные усилия, чтобы запустить рынок электрокаров в Украине.

С 2016 года пытались убедить начать разработку литиевых месторождений в Украине — крупнейших в Европе.

С 2017 года вели переговоры по размещению ГигаФабрики Тесла в Украине или хотя бы поставки в нее сырья или комплектующих, изготовленных в Украине.

В 2018 году объявили проект Гиперлуп в Украине, целью которого была разработка и тестирование высокотехнологичных решений за средства ЕС.

Можно легко представить, какой была бы поддержка Маска, если бы ключевые его проекты работали в Украине.

Я даже не упоминаю об украинских космических технологиях.

Но нам пришлось практическим путем доказать, что смех без причины таки делает только «хуже».

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