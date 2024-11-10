«Это послание, которое должен усвоить Путин» 3 10.11.2024, 21:45

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Россия платит «чрезвычайную цену» в Украине.

По данным начальника штаба обороны Великобритании, в октябре российские войска в Украине ежедневно теряли в среднем около 1 500 убитых и раненых, передает Bloomberg.

Адмирал сэр Энтони Радакин заявил BBC, что российский народ платит «чрезвычайную цену» за вторжение президента Владимира Путина, отметив, что октябрь стал худшим месяцем по потерям с начала конфликта в феврале 2022.

«Россия вот-вот потеряет 700 000 человек убитыми или ранеными — это огромная боль и страдания, которые российский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина», — сказал он в программе «Воскресенье с Лорой Куэнссберг».

Стоимость войны, которая, по его словам, составляет более 40% государственных расходов на оборону и безопасность, также является «огромным бременем» для России.

После того как избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение поддержку Украины со стороны США, сэр Энтони заявил, что западные союзники будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Это послание, которое должен усвоить президент Путин, и заверение для президента Зеленского», — сказал он.

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