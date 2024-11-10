закрыть
10 ноября 2024, воскресенье, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Непобедимого боксера-чемпиона сенсационно нокаутировали в титульном бою

  • 10.11.2024, 22:05
Непобедимого боксера-чемпиона сенсационно нокаутировали в титульном бою
Мануэль Гайегос (второй с лева)

Поединок завершился в 9-м раунде.

Чемпион США по версии WBC в полутяжелом весе Халил Коэ (9-1-1, 7 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Wells Fargo Center в Филадельфии (США) 28-летний уроженец Нью-Джерси досрочно уступил мексиканцу Мануэлю Гайегосу (21-2-1, 18 КО), пишет «Обозреватель».

С первых секунд поединка претендент пытался навязать размены ударами. Коэ рассчитывал на своё техническое превосходство, собираясь добыть легкую победу, однако реальность оказалась совсем другой.

Гайегос пропустил много тяжелых и точных ударов. Однако его выдержка позволила ему справиться с атаками Коэ и переломить ход поединка

После экватора инициатива постепенно перешла в мексиканцу, который раунд за раундом отправлял чемпиона в нокдаун.

Американский боец не выдерживал ритм и после четырех падений на настил, в 9-м раунде рефери остановил поединок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина