Непобедимого боксера-чемпиона сенсационно нокаутировали в титульном бою 10.11.2024, 22:05

Мануэль Гайегос (второй с лева)

Поединок завершился в 9-м раунде.

Чемпион США по версии WBC в полутяжелом весе Халил Коэ (9-1-1, 7 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Wells Fargo Center в Филадельфии (США) 28-летний уроженец Нью-Джерси досрочно уступил мексиканцу Мануэлю Гайегосу (21-2-1, 18 КО), пишет «Обозреватель».

С первых секунд поединка претендент пытался навязать размены ударами. Коэ рассчитывал на своё техническое превосходство, собираясь добыть легкую победу, однако реальность оказалась совсем другой.

Гайегос пропустил много тяжелых и точных ударов. Однако его выдержка позволила ему справиться с атаками Коэ и переломить ход поединка

После экватора инициатива постепенно перешла в мексиканцу, который раунд за раундом отправлял чемпиона в нокдаун.

Американский боец не выдерживал ритм и после четырех падений на настил, в 9-м раунде рефери остановил поединок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com