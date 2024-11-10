СМИ: Дональд Туск вынужден прервать исполнение обязанностей 10.11.2024, 1:23

Дональд Туск

Премьер-министр Польши перенес операцию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не будет исполнять свои обязанности до среды, 13 ноября. Это связано с медицинской процедурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу иннформационного центра правительства Польши в соцсети Х.

«Правительственный информационный центр сообщает, что премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к своим официальным обязанностям в следующую среду», - говорится в сообщении.

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