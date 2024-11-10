The Washington Post: Трамп поговорил с Путиным по телефону 10.11.2024, 23:10

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Стали известны подробности разговора.

Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с Владимиром Путиным после своей победы на выборах, пишет The Washington Post.

По данным источника издания, Трамп в ходе беседы «посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине» и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Также в разговоре обсуждались вопросы, касающиеся мира на европейском континенте. Трамп выразил готовность к дальнейшим переговорам для обсуждения «скорейшего разрешения войны в Украине».

Звонок, о котором ранее не сообщалось, произошел на фоне общей неопределенности насчет того, как Трамп перезагрузит ммровую дипломатическую доску союзников и противников США после своей решительной победы во вторник.

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