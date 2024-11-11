СМИ: Дональд Туск вынужден прервать исполнение обязанностей
- 11.11.2024, 1:23
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Премьер-министр Польши перенес операцию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск не будет исполнять свои обязанности до среды, 13 ноября. Это связано с медицинской процедурой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу иннформационного центра правительства Польши в соцсети Х.
«Правительственный информационный центр сообщает, что премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к своим официальным обязанностям в следующую среду», - говорится в сообщении.