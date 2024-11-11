Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд
- 11.11.2024, 3:47
Преодолел отметку в 80 тысяч долларов.
По состоянию на 10 ноября по итогам торгов стоимость криптовалюты Bitcoin взлетела выше отметки в 80 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные платформы Binance.
До президентских выборов в США Bitcoin был в диапазоне $68-69 тысяч долларов. После новостей о победе Дональда Трампа 6 ноября Bitcoin резко пошел вверх. Уже 8 ноября его стоимость достигла $75 тысяч долларов.
По прогнозам экспертов, Bitcoin к концу года может приблизиться к 90 или даже $100 тыс долларов.