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Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд

  • 11.11.2024, 3:47
Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд

Преодолел отметку в 80 тысяч долларов.

По состоянию на 10 ноября по итогам торгов стоимость криптовалюты Bitcoin взлетела выше отметки в 80 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные платформы Binance.

До президентских выборов в США Bitcoin был в диапазоне $68-69 тысяч долларов. После новостей о победе Дональда Трампа 6 ноября Bitcoin резко пошел вверх. Уже 8 ноября его стоимость достигла $75 тысяч долларов.

По прогнозам экспертов, Bitcoin к концу года может приблизиться к 90 или даже $100 тыс долларов.

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