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Нетаньяху признал причастность Израиля к подрыву пейджеров «Хезболлы»

  • 11.11.2024, 8:07
Нетаньяху признал причастность Израиля к подрыву пейджеров «Хезболлы»
Биньямин Нетаньяху
Фото: Amir Cohen/Reuters

Премьер страны подтвердил, что дал разрешение на проведение операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял ответственность за подрыв пейджеров ливанской «Хезболлы». Ранее президент страны отрицал причастность Израиля к этому происшествию

Об этом пишет AFP со ссылкой на представителя израильского правительства. «Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», - заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

В сентябре президент Израиля Ицхак Герцог заявил американскому телеканалу Sky News, что он «безоговорочно отвергает» связь страны с взрывами пейджеров и раций у сторонников «Хезболлы» в Ливане.

Детонация пейджеров и раций «Хезболлы» в Ливане произошла 17 и 18 сентября. В результате масштабной диверсии были убиты по меньшей мере 32 человека.

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