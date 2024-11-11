Нетаньяху признал причастность Израиля к подрыву пейджеров «Хезболлы»
- 11.11.2024, 8:07
Премьер страны подтвердил, что дал разрешение на проведение операции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял ответственность за подрыв пейджеров ливанской «Хезболлы». Ранее президент страны отрицал причастность Израиля к этому происшествию
Об этом пишет AFP со ссылкой на представителя израильского правительства. «Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», - заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.
В сентябре президент Израиля Ицхак Герцог заявил американскому телеканалу Sky News, что он «безоговорочно отвергает» связь страны с взрывами пейджеров и раций у сторонников «Хезболлы» в Ливане.
Детонация пейджеров и раций «Хезболлы» в Ливане произошла 17 и 18 сентября. В результате масштабной диверсии были убиты по меньшей мере 32 человека.