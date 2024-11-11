«Лукашенко готов пойти на любые преступления ради заработка» 1 11.11.2024, 8:10

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Как диктатор зарабатывает на войне.

Сообщество железнодорожников Беларуси предоставило данные о поставках МЗКТ около 200 железнодорожных вагонов продукции предприятиям российского ВПК.

Среди клиентов МЗКТ — ЗАО «СКБ» (Пермь), АО «Титан-Баррикады» (Волгоград), Обуховский завод (Сакт-Петербург) и многие другие. На транспортных платформах МЗКТ россияне производят системы ракетного, артиллерийского и других видов вооружений, из которых безжалостно убивают украинцев, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Режим Лукашенко готов пойти на любые преступления ради заработка. Помощь Путину в попытке поработить братский белорусам украинский народ — одно из самых отвратительных деяний беларуского диктатора. Содействующие в преступной войне в Украине будут покараны. Необходимо ужесточать санкции как против предприятий, помогающих путинской безумной авантюре, так и против режима Лукашенко в комплексе.

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