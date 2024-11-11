МИД Украины прокомментировал разговор Путина и Трампа 11.11.2024, 8:14

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Киев никто не предупреждал.

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию, что Киев заранее проинформировали о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы телефонном разговоре, не соответствуют действительности. Соответственно Украина не могла поддержать или выступить против этого звонка», — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Ранее газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на источники, что Трамп и Путин обсуждали по телефону войну в Украине. По данным издания, Киев был проинформирован об этом разговоре и не возражал против его проведения.

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