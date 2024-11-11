Российские корабли сбежали из Каспийска

Российские корабли сбежали из Каспийска1
- 11.11.2024, 8:24
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После атаки украинских дронов.
Российские корабли спешно покинули порт Каспийска после атаки украинских беспилотников, произошедшей на этой неделе.
На момент удара по порту там размещалась группировка Каспийского флота РФ почти в полном составе. Об этом пишут OSINT-аналитики проекта «Кіберборошно» после анализа спутниковых снимков, сделанных до и после атаки.
Да атаки в упомянутом порту находились сторожевые корабли, способные нести ракеты типа «Калибр», малые артиллерийские корабли, малые ракетные корабли, которые также могут запускать «Калибры», и ракетный катер.
Кроме основных боевых кораблей, в порту размещались до двух десятков других судов меньшего класса.
На снимке, датированном 7 ноября (уже после атаки), видно, что в порту отсутствуют все большие корабли, кроме ракетного катера «Ступинец».
Атака украинских дронов продемонстрировала, что ни одно средство запуска дальнобойного российского оружия, с помощью которого РФ наносит удары по Украине, больше не находится в безопасности и в любой момент может быть уничтожено, подчеркнули эксперты.