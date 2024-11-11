Как все было на самом деле
- Кирилл Иванов
- 11.11.2024, 8:29
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Лукашисты, кажется, все забыли.
Кандидат экономических наук Георгий Гриц, часто выступающий в пропагандистских передачах, поделился мнением о том, как могут развиваться отношения между белорусами и украинцами после завершения войны.
При этом «аналитик» не поскупился на циничные параллели:
— Украина прекратила легальные коммуникации с Беларусью, построила танковые заграждения на границе, взорвала мосты. Это ненормально, ведь наши страны не находятся в состоянии военного конфликта. Но люди видят контраст: у нас засеивают поля зерном, а там — минами. И вполне вероятно, что многие украинцы, когда закончится конфликт, захотят если и не мигрировать, то работать в Беларуси.
Вряд ли провластный эксперт не в курсе, как все было на самом деле. Но мы на всякий случай напомним, из-за чего Киев «прекратил легальные коммуникации с Беларусью».
1. Полномасштабному вторжению в Украину предшествовали военные учения на территории Беларуси. Теперь уже очевидно, что под видом маневров Россия накопила на нашей территории ударный кулак из десятков тысяч военных.
2. Вторжение в Украину происходило из Беларуси в том числе. Отсюда шли колонны военной техники на Чернигов, Чернобыльскую АЭС и Киев. Отсюда летели вертолетные группы на Гостомель. Отсюда до октября 2022-го летели российские ракеты по украинским городам.
3. Власти Беларуси не только предоставили плацдарм для вторжения, но и превратились в тыловую базу для российских войск, включая госпитали для раненых.
4. Власти Беларуси передали часть военной техники и боеприпасов с белорусских арсеналов для нужд оккупационных войск.
5. Белорусские предприятия работают на российскую оборонную отрасль.
6. Власти Беларуси активно способствуют незаконному вывозу украинских детей с оккупированных территорий.
7. Власти Беларуси перманентно нагнетают ситуацию на границе с Украиной, вынуждая Киев держать внушительный резерв на границе с нашей страной. Именно это стало причиной «прекращения легальных коммуникаций с Беларусью».
Это далеко неполный список, соучастия властей Беларуси в чужой войне. Но и этого вполне хватило, чтобы Беларусь удостоилась статуса соагрессора, оказалась в международной изоляции и под санкциями.
И еще один факт для эксперта Грица, цинично утверждающего, что украинцы по какой-то неведомой причине предпочли посевам зерновых минные поля.
Почти две трети украинцев выступают за полный разрыв отношений с нашей страной. И это — прямой результат действий «мирных аграриев» из Минска.
Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»