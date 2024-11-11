Два плана Трампа 1 Вадим Денисенко

11.11.2024, 8:43

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Россию поставили перед «стратегической неопределенностью».

Сейчас как грибы после дождя появляются сливы информации о различных мирных планах. Что на самом деле о них известно сегодня?

1. В штабе Трампа существует две концепции. Причем обе они озвучены довольно давно. Первая – воинственный план Помпео и вторая – квазифинский сценарий аналитического центра AFPI (America First Political Institute), ставшего убежищем для бывших работников администрации Трампа.

Это две прямо противоположные концепции. И, повторюсь, они обе озвучены людьми из окружения Трампа. То, что Трамп не взял Помпео в новую команду, – ничего не значит. План является одной из опций (полюсов) его подходов к Украине. Авторство не имеет никакого значения.

2. Прежде чем анализировать эти подходы, мы должны знать: Трамп исповедует переговорную концепцию «стратегической неопределенности». И она подразумевает максимально широкий спектр переговорных опций на каждом этапе переговоров. Многие считают это безумием (авантюрности ему действительно не занимать). Но эта широта спектра вариантов решений максимально долго держит визави в напряжении.

3. Что нужно Путину от переговоров? Принципиальны три позиции: НАТО, линия фронта и частичное снятие санкций. Все остальные вещи опциональны. Хотя, конечно, он будет выдвигать массу других требований. Но главное не это: он хочет сделать Украину последним пунктом переговоров, заранее вперед поставив Иран, КНДР, КНР, уран из Нигера и тому подобное.

Нашей дипломатии нужно приложить максимум усилий, чтобы вернуть нас в топ переговоров. И это один из важных вызовов для нас.

4. План Помпео – это план накачивать Украину оружием, если Путин будет выдвигать все новые и новые требования. Именно поэтому, между прочим, российский МИД на этой неделе выделил эту тему как отдельную красную линию.

5. План AFPI имеет следующие пункты:

У Украины нет шансов вступить в НАТО;

Путин должен получить гарантии частичного снятия санкций;

создается демилитаризованная зона (не уточняется, где именно и какая именно);

дополнительные налоги на продажу российских энергоносителей должны оплатить реконструкцию Украины (это и предыдущие два пункта – прямые цитаты из статьи в Foreign Affairs авторов Richard Haass and Charles Kupchan);

Украина строит долгосрочную систему архитектуры безопасности (не уточнено, какую), которая позволит надолго сохранить мир (сейчас это превратилось в мифическое патрулирование американо-британскими войсками 1000-километровой буферной зоны).

6. Мы можем предположить следующий базовый сценарий. Трамп сначала будет идти в русле плана AFPI, поставив свои ультимативные вещи перед Украиной (на этой неделе представитель его команды довольно некрасиво назвал одну из этих линий – границы 1991 года). Параллельно ответные красные линии будут озвучены Путину, причем его предупредят, что иначе включается план Помпео.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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