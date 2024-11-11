Друзья певца Дяди Вани подтверждают, что он в СИЗО 11.11.2024, 8:59

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Известный певец не выходит на связь с конца сентября.

«Наша Ніва» получила подтверждение того, что певец Иван Вабищевич находится в СИЗО. Об этом сообщили его друзья.

Однако до сих пор остается неизвестным, за что именно его арестовали — за политику, или за что-то другое.

Напомним, об аресте Дяди Вани стало известно недавно. Певец не обновляет инстаграм с конца сентября, около месяца он не онлайн и в телеграме.

В 2020 году он поддержал протесты.

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