Как результаты выборов в США повлияют на курсы в белорусских обменниках 8 11.11.2024, 9:08

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Доллар укрепляется.

Прошлая неделя на белорусском валютном рынке прошла в укороченном формате: торги шли только первые три дня недели. Однако за эти три торговых дня на БВФБ обменный курс доллара США вырос на 0,33% до USD/BYN 3,3312. С начала 2024 года изменение обменного курса доллара США составило уже +4,84%. Каких курсов валют ждать на текущей неделе, разбирался сайт myfin.by.

Президентские выборы в США и курс рубля

Аналогичной картиной, только со знаком минус, закончились торги российским рублём. Справедливости ради надо отметить, что на последних торгах БВФБ в прошлую среду 6 ноября, российский рубль рос в цене, но это был краткосрочный импульс на фоне внешнеполитических факторов. итого обменный курс российского рубля на белорусском рынке снизился на -0,12% и прошлая неделя закрылась с курсом RUB/BYN 3,4197 за 100 российских рублей. С начала года изменение курса составляет незначительные -2,27%.

Чем же так вдохновился российский финансовый рынок? Ответ достаточно прост – итогами президентских выборов в США. В возвращении в Белый дом Дональда Трампа российский рынок увидел потенциал если не смягчения каких-то ограничений, то хотя бы не из усиления. Какой-то сигнал на эту тему прозвучал во временном снятии рестрикций в отношении НКЦ ( Национальный клиринговый центр, одна из структур Мосбиржи, в отношении которых с 12 июня 2024 года действуют санкции). Возможно, это выдача желаемого за действительное, но индекс Мосбиржи к окончанию прошлой недели вернулся на уровень выше 2700 п.п., а курс доллара на российском межбанке снижался до USD/RUB 96,00.

Укрепление доллара и рост биткоина

Вообще, центральным событием прошлой недели и, возможно, без преувеличения – всего года, стал итог выборов в США. Важно не только возвращение Дональда Трампа в кресло президента, но и взятие республиканцами обоих палат законодательного собрания Штатов. На ближайшие два года 37- й президент получает почти полный карт-бланш и возможность беспрепятственно реализовать свои предвыборные обещания. Как оно пойдёт на самом деле – узнаем через пару месяцев после процедуры официального вступления в должность, но информационного шума уже с избытком.

Доллар США на этом фоне неплохо укрепил свои позиции, и валютная пара EUR/USD на прошлой неделе обновила локальный минимум в 1,0689. Золото потеряло в цене около 100 долларов и закончило неделю чуть ниже уровня в 2700 USD/Oz. И ещё одним «героем» прошлой недели стал биткоин, который в воскресенье, 10 ноября, преодолел психологический уровень в BTC/USD 80 000. С чем это связано – труднообъяснимо, но есть мнение, что IT-сектор также вдохновлён победой Трампа.

Прогноз на неделю

Возвращаясь к белорусскому валютному рынку, вновь попробуем определить тренды российского рынка. У наших соседей сейчас складывается нейтральный фон, когда факторы поддержки и давления на российский рубль находятся в каком-то балансе. С одной стороны, спрос на иностранную валюту в преддверии новогодних праздничных продаж сохраняется, с другой стороны – спрос не растёт. На это указывает снижение ставки РЕПО по китайскому юаню в 10 раз с 20% до 2% и, как сказано выше, временное ограничение санкций в отношении НКЦ.

Исходя из этого, текущая неделя может стать для белорусского рынка без существенных колебания обменных курсов основных валют с минимальным ростом курса доллара к USD/BYN 3,350 при нейтральном изменении курса российского рубля.

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