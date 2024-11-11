В Курской области украинские десантники разбили российских морпехов 11.11.2024, 9:17

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Россияне отступают.

В Курской области РФ россияне из 810 отдельной бригады морской пехоты пошли на штурм украинских позиций, но понесли потери в людях и технике, не достигнув цели.

Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде, опубликовав также кадры боев.

Как отметили украинские защитники, воины 95 бригады ДШВ уже неоднократно доказывали врагу, что они сильнее, ловчее и хитрее.

«Очередной удачно отраженный штурм десантников состоялся с 810 бригадой морской пехоты, базирующейся во временно оккупированном Севастополе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за два дня штурмовых действий враг не достиг своей цели, зато понес потери. Украинские десантники уничтожили 28 единиц техники противника и более 100 вояк. Еще около сотни россиян получили серьезные ранения.

Получив отпор, россияне начали отступать, но, как заверили в 95 бригаде ДШВ, не всем это удалось.

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