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Поединок Трампа против Путина

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  • Павел Вервинский
  • 11.11.2024, 9:29
  • 3,346
Поединок Трампа против Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / AP

В дело вступает иррациональная рациональность.

Одним из ключевых преимуществ Трампа считаю его импульсивность и непредсказуемость.

В книге по теории игр Нейлбаффа и Диксита такой набор качеств является отличным набором для реализации стратегии под названием — иррациональная рациональность. Когда иррациональное поведение используется для достижения рациональных целей. Потому что для максимальной эффективности этого иррационального поведения, оно должно выглядеть очень убедительно и подкреплено соответствующим имиджем.

Ну, например, всех людей кавказской национальности считают импульсивными, неадекватными и готовыми убить за небольшую обиду. Это сформированный годами имидж, который сами кавказцы используют, чтобы запугивать людей и достигать своих целей. Кстати, россияне также используют имидж кадыровцев для запугивания

И убедительность этого имиджа настолько высока, что редко кто решается это проверять.

И хотя это — пример из повседневной жизни, но все так же работает на межгосударственном уровне.

Почему западные страны боятся Путина? Не потому, что у него есть ядерная кнопка. У них она тоже есть. А потому, что он демонстрирует готовность ее применить, показывая, что ему плевать на количество собственных жертв, которые будут от ответного удара. В то же время, Запад не готов к такому размену.

Здесь Путин также применяет прием «иррациональной рациональности», чтобы достичь своих целей. И для того, чтобы эта стратегия сработала, надо, чтобы твои противники были осторожными, нерешительными и боялись потерять, то что они имеют. Байден и все европейские лидеры были именно такими.

И вот здесь Трамп является тем человеком, который умеет играть в эту игру не хуже Путина.

Павел Вервинский, Telegram

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