Хакеры украли данные белорусов с государственного портала

Хакеры украли данные белорусов с государственного портала1
- 11.11.2024, 9:30
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Огромный слив данных.
О сливе базы данных белорусского государственного портала, предназначенного для работы с электронными счетами-фактурами vat.gov.by, стало известно 10 ноября. Об этом сообщает специализированный ресурс «Утечки информации».
Хакеры из DumpForums продемонстрировали примеры полученных данных — ФИО, названия организаций, должности, хешированные пароли, адреса электронной почты (около 125 тыс. уникальных), телефоны (около 10 тыс. уникальных). Данные датируются 26 октября этого года.