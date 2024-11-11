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Хакеры украли данные белорусов с государственного портала

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  • 11.11.2024, 9:30
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Хакеры украли данные белорусов с государственного портала

Огромный слив данных.

О сливе базы данных белорусского государственного портала, предназначенного для работы с электронными счетами-фактурами vat.gov.by, стало известно 10 ноября. Об этом сообщает специализированный ресурс «Утечки информации».

Хакеры из DumpForums продемонстрировали примеры полученных данных — ФИО, названия организаций, должности, хешированные пароли, адреса электронной почты (около 125 тыс. уникальных), телефоны (около 10 тыс. уникальных). Данные датируются 26 октября этого года.

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