Армия РФ ударила по Николаеву и Запорожью 11.11.2024, 9:36

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Погибли шесть человек.

В украинском Николаеве в результате налета российских беспилотников в ночь на 11 ноября погибли пять человек, сообщает «Радио Свобода».

Ударом дрона разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Кроме этого, повреждены квартиры в четырехэтажном доме, там тоже вспыхнул огонь. Спасатели ликвидировали пожары площадью 60 и 150 квадратных метров, говорится в сообщении.

Минувшей ночью российские войска нанесли три авиаудара по городу Запорожье, один человек погиб, по меньшей мере 20 ранены. Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и ГСЧС.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Спасательные работы на месте продолжаются, власти проводят эвакуацию жильцов общежития, добавили в ГСЧС.

Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности, по всей Украине объявлена воздушная тревога.

В разных регионах Украины утром в понедельник начали вводить экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ударов. Энергетические компании и местные власти сообщают об отключениях в Киеве, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

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