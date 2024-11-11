«Это скандалище, который уничтожит репутацию» 11.11.2024, 9:52

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фото: tut.by

Может ли кто-то передавать «Белавиа» запчасти?

Российский политик Илья Яшин, который вышел из колонии в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и странами Запада, ранее высказал версию, почему в Беларуси прошла волна помилований. По его сведениям, режим Александра Лукашенко «в буквальном смысле обменивает людей на детали для самолетов».

О том, может ли это быть правдой, как санкции повлияли на российскую и белорусскую авиацию и как в принципе изменилась отрасль после начала войны, «Салідарнасць» поговорила с Анастасией Ганзя — европейской специалисткой в сфере авиационного страхования и технического обслуживанию воздушных бортов/самолетов.

— Недавно в Турции прошел авиасаммит. Были ли на нем представлены Россия и Беларусь?

— Один человек. Причем меня порадовало, как он себя назвал — «I`m dissident Russian», то есть «сбежавший русский». Хотя на первой конференции бизнес-авиации после начала войны, в мае 2022 года, в Женеве, было еще очень много русских — но если прежде у них все было дорого-богато, с икрой, водкой и музыкой, «гуляниями от щедрот русской души» — то в 2022-м они все ходили с опущенными головами и старались быть незаметными.

В последнее время некоторые бывшие клиенты из России проявляются, как ни в чем не бывало, и пытаются на голубом глазу спрашивать о сотрудничестве. Хотя, как только началась война, сразу же ввели запрет на работу с РФ: борта с российской регистрацией не имели права приземляться в Европе/Штатах и других территориях, поддерживающих западные санкции, мы не страховали никакие вообще борта с российской регистрацией, с российскими пассажирами и т. п.

А нужно понимать, что без страхования самолет ничего не может — ни взлететь, ни стоять, ни получать запчасти. Это как с автомобилем, только гораздо более жестко.

В эту историю попал даже мой отец, будучи капитаном на борту самолета, у владельца которого российское гражданство — и несмотря на то, что тот уже 20 лет как невъездной в Россию, все-таки в первый день полномасштабного вторжения он попал под арест, приземлившись в Канаде.

При этом еще 24-го звонили мне из Москвы с вопросом, как можно вывезти какую-то семью в Европу, и так натурально удивились, услышав про санкции: «А как, а что случилось? Покажите документ!».

Российская бизнес-авиация, отмечает Анастасия, тем не менее нашла выход: большинство «двинули в Дубай», некоторые в Турцию, где и перерегистрировали самолеты на «неподсанкционные» номера.

— У России есть и деньги, и собственное авиационное производство, Беларуси в этом смысле гораздо хуже, и санкции ударили по «Белавиа» очень заметно. Может ли быть правдой версия Яшина, что режим обменивает заключенных на детали для самолетов?

— Тут, мне кажется, две стороны медали. Диктовать условия «заложники в обмен на детали» особо не имеет смысла, потому что есть такая страна, как Турция, у которой одна из самых больших ремонтных организаций в том регионе и в Европе, вместе взятых. И Турция не под санкциями. То есть, можно покупать эти запчасти, и ставить их там на Белавиа или Аэрофлот.

А с другой стороны — любая запчасть самолета идет под конкретным номером, ее нельзя просто протереть тряпочкой и подправить пару цифр. Нет, это так не работает: детали идут по описи, это safety, требования безопасности в авиационном мире.

Поэтому, если действительно кто-то дает режиму Путина или Лукашенко запчасти в обмен — этим нарушаются собственные внутренние требования. А если говорить, например, о Boeing, на которых летает Белавиа — это огромная частная организация, то есть, в схему не может быть вовлечен один-два человека, должна быть целая цепочка, предоставляющая ложную информацию о том, куда поставляются запчасти.

Это не то, что подсудное дело, а может быть крах всей организации, это скандалище, который уничтожит репутацию. Образно говоря, это как из Библии вырвать два листа.

Кроме того, добавляет Анастасия Ганзя, здесь затрагивается и авиастрахование. Например, еще в 2022 году РФ фактически украла у западных лизинговых компаний сотни пассажирских самолетов (а заодно и запчасти к ним), «конфисковав» их в ответ на санкции из-за войны в Украине. И сейчас идет большой спор между лизингодателями и страховщиками, которые пытаются решить: идет ли речь о краже или о военных рисках. Страховые выплаты в этих случаях разные — вплоть до 100% стоимости самолетов.

— Если признать это кражей, то выплата будет больше, чем была после теракта 9/11, — поясняет эксперт. — И это подкосит отрасль очень серьезно, потому что запас для страхования снова нужно будет накапливать.

Спросили у эксперта: верно ли, что эпоха низких цен на авиабилеты и состязания лоукостеров за пассажиров уходит, и дальше полеты во всем мире будут дорожать?

— Они уже дорожают, — констатирует Анастасия. — Я помню времена, когда за €15,99 можно было слетать в Берлин или Лондон — теперь таких цен нет. Как они изменятся дальше — вопрос к Аэрофлоту, к западным компаниям, к формированию цены на топливо и необходимости облетов — не забываем, что сейчас приходится облетать Украину, а по площади это самая большая страна в Европе.

— Кстати, если вспомнить о причине авиасанкций в отношении Беларуси: насколько кейс Протасевича, принудительная посадка борта Ryanair в Минске, отразились на отрасли?

— В этой ситуации вначале у всех, конечно, встали волосы дыбом, никто и представить не мог, что такое возможно. Но во многом сыграло роль отношение гендиректора Ryanair, — никакое. С точки зрения авиации, капитана воздушного корабля, которому сообщают, что на борту находится бомба, поэтому вместо Вильнюса тебя посадят в Минске в сопровождении истребителей (а у тебя на борту, если это Boeing, примерно 150 человек, и запаса топлива хватает) — согласиться, это есть логическое и правильное решение.

Хотя в общем в западном мире ни Лукашенко, ни Путина не воспринимают как партнеров, как людей, с которыми можно иметь дело — все понимают, что от них можно ожидать чего угодно. Самолет посадили — слава богу, что живые.

Потому что мы помним о катастрофе малазийского пассажирского самолета, который сбили над Донецкой областью в 2014 году: почти десять лет шло расследование, и только в 2022 году в Гааге был вынесен приговор.

Что еще интересно касательно санкций: когда началась война, то корпорации Boeing и Airbus заявили о том, что приостанавливают техподдержку своих самолетов в России, не только касательно запчастей, но и обновлений программного обеспечения.

А потом начались другие разговоры, поскольку в условиях демократии свободно высказываются любые мнения: как же так, если безопасность превыше всего, safety first, то как можно позволять летать без обслуживания и запчастей самолетам, от которых зависит жизнь и здоровье людей? И все, поставки возобновились, только не напрямую, а через ту же Турцию.

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