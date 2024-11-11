В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24

В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-241
- 11.11.2024, 9:59
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На аэродроме «Клин-5».
На территории Московской области России сожгли штурмовой вертолет Ми-24. Его удалось уничтожить на вражеском аэродроме «Клин-5».
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как сообщает украинская разведка, в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на вражеском аэродроме «Клин-5» Московской области был успешно уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.
По данным ГУР МО, сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации вооруженных сил России.
«ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание. Слава Украины», – говорится в сообщении.