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Стратегию Путин подменил тактикой

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  • Аббас Галлямов
  • 11.11.2024, 10:06
  • 1,928
Стратегию Путин подменил тактикой

В духе Портоса.

После того, как план полного разгрома Украины и назначения на пост ее руководителя какого-нибудь пророссийского коллаборанта потерпел неудачу, Путин живет в формате текущей повестки в духе Портоса: «Я дерусь, потому что я дерусь». 

В ожидании пока Трамп усадит-таки Зеленского за стол переговоров и заставит его пойти на уступки, Путин просто пытается захватить как можно больше украинской территории. И все бы хорошо, но за эти территории приходится платить огромную цену в людских жизнях и разрушенной экономике. В принципе, и это, наверное, можно было бы стерпеть – иногда территории действительно важны, но, конечно, не в нашем случае. Это ведь не Босфор и Дарданеллы, имеющие какое-то геостратегическое значение, это просто квадратные километры обезлюдевшей степи, которой в России и без того достаточно и с которой она, строго говоря, не знает, что делать. 

Единственное реальное объяснение, зачем все это сейчас нужно, сводится к соображениям имиджевого порядка. Путину надо доказать, что он крутой мачо, который не отступает и не прогибается. Ради этого десятки тысяч россиян должны погибнуть и десятки миллионов обнищать.

Аббас Галлямов, Telegram

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