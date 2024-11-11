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Бывший немецкий министр записал трек о развале правительственной коалиции

  • 11.11.2024, 10:23
Бывший немецкий министр записал трек о развале правительственной коалиции
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Фото: Кей Нитфельд / Picture Alliance / dpa

Он называется «Идти, находясь на месте».

Бывший министр юстиции Германии Марко Бушманн, который покинул федеральное правительство вместе со Свободной демократической партией, выложил на музыкальной платформе SoundCloud трек о конце правительственной коалиции.

Об этом сообщает Spiegel.

Трек под названием Gehen um zu stehen (примерно можно перевести как «Идти, находясь на месте») появился на аккаунте Бушманна – MBSounds – в субботу вечером. На момент публикации композицию послушали более 22 тысяч раз.

В течение трех минут и 34 секунд MBSounds сочетает в треке звуки клавишных и фортепиано, струнные синтезатора, глокеншпиль (ударный музыкальный инструмент) и григорианские песнопения, а завершает гитарным соло.

Как пишет Spiegel, в соцсетях и на самом SoundCloud реакция слушателей Бушманна сравнительно сдержанная. «Хотелось бы раскритиковать то, что трек перегружен, особенно в начале», – так звучит одно из самых критических замечаний.

Отметим, что Марко Бушманн ведет аккаунт на SoundCloud на протяжении десяти лет, хотя в одном из интервью признался, что начал играть на клавишных еще в 15 лет.

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