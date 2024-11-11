Бывший немецкий министр записал трек о развале правительственной коалиции
- 11.11.2024, 10:23
Он называется «Идти, находясь на месте».
Бывший министр юстиции Германии Марко Бушманн, который покинул федеральное правительство вместе со Свободной демократической партией, выложил на музыкальной платформе SoundCloud трек о конце правительственной коалиции.
Об этом сообщает Spiegel.
Трек под названием Gehen um zu stehen (примерно можно перевести как «Идти, находясь на месте») появился на аккаунте Бушманна – MBSounds – в субботу вечером. На момент публикации композицию послушали более 22 тысяч раз.
В течение трех минут и 34 секунд MBSounds сочетает в треке звуки клавишных и фортепиано, струнные синтезатора, глокеншпиль (ударный музыкальный инструмент) и григорианские песнопения, а завершает гитарным соло.
Как пишет Spiegel, в соцсетях и на самом SoundCloud реакция слушателей Бушманна сравнительно сдержанная. «Хотелось бы раскритиковать то, что трек перегружен, особенно в начале», – так звучит одно из самых критических замечаний.
Отметим, что Марко Бушманн ведет аккаунт на SoundCloud на протяжении десяти лет, хотя в одном из интервью признался, что начал играть на клавишных еще в 15 лет.