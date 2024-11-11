Бывший немецкий министр записал трек о развале правительственной коалиции 11.11.2024, 10:23

Штайнмайер вручает Бушманну свидетельство об увольнении

Фото: Кей Нитфельд / Picture Alliance / dpa

Он называется «Идти, находясь на месте».

Бывший министр юстиции Германии Марко Бушманн, который покинул федеральное правительство вместе со Свободной демократической партией, выложил на музыкальной платформе SoundCloud трек о конце правительственной коалиции.

Об этом сообщает Spiegel.

Трек под названием Gehen um zu stehen (примерно можно перевести как «Идти, находясь на месте») появился на аккаунте Бушманна – MBSounds – в субботу вечером. На момент публикации композицию послушали более 22 тысяч раз.

В течение трех минут и 34 секунд MBSounds сочетает в треке звуки клавишных и фортепиано, струнные синтезатора, глокеншпиль (ударный музыкальный инструмент) и григорианские песнопения, а завершает гитарным соло.

Как пишет Spiegel, в соцсетях и на самом SoundCloud реакция слушателей Бушманна сравнительно сдержанная. «Хотелось бы раскритиковать то, что трек перегружен, особенно в начале», – так звучит одно из самых критических замечаний.

Отметим, что Марко Бушманн ведет аккаунт на SoundCloud на протяжении десяти лет, хотя в одном из интервью признался, что начал играть на клавишных еще в 15 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com