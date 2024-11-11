Этот человек из команды Трампа явно не понравится белорусскому режиму
- 11.11.2024, 10:27
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Он — соавтор резолюций по Беларуси.
Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа уже вовсю работает. По данным The Hill, наиболее вероятным кандидатом на пост главы Госдепартамента называют сенатора Марко Рубио.
Сайт Charter97.org писал, что Рубио — автор идеи отключить Россию от SWIFT.
Также сенатор выступал как соавтор нескольких резолюций по Беларуси, в которых резко осуждался режим Лукашенко и высказывалась поддержка демократическому движению.